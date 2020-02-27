living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد خمس سنوات .. صدر الحكم في قضية الطفلة ايلا طنوس!

27
FEBRUARY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كاتيا توا - مستقبل ويب


قال القضاء كلمته اخيرا في قضية الطفلة ايلا طنوس ، بعد خمس سنوات على هذه القضية التي شغلت الرأي العام، بعد بتر اطراف الطفلة الاربعة نتيجة خطأ طبي لوحق به ٣ اطباء و٣ مستشفيات.


ودانت الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت القاضية رولا صفير في حكم اصدرته صباح اليوم الطبيبين عصام معلوف ورنا شرارة بحبس الاول مدة شهرين والاكتفاء بمدة توقيفه الاحتياطي السابقة وشهرين لشرارة بإبدال عقوبة الحبس تخفيفا بغرامة مليوني ليرة.


كما دانت مستشفيي المعونات والجامعة الاميركية بتغريم الاولى مليوني ليرة والثانية ثلاثة ملايين ، فيما ابطلت التعقبات عن الطبيب يغيا اغ خجريان ومستشفى اوتيل ديو لعدم توافرالجرم بحقهما.


اما بشأن التعويضان الشخصية فألزم الحكم معلوف وشرارة و"المعونات" و"الاميركية" بدفع بالتكافل والتضامن مليار و٨٠٠ مليون ليرة كعطل وصرر للطفلة ايلا و٣٠٠ مليون ليرة من قيمة المبلغ المذكور معجل التنفيذ وكذلك ٦٤٤مليون ليرة لوالدي الطفلة حسان وايليانا طنوس بمثابة عطل وضرر.


يذكر ان هذا الحكم قابل للاستئناف.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout