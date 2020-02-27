بعد خمس سنوات .. صدر الحكم في قضية الطفلة ايلا طنوس!

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كاتيا توا - مستقبل ويب



قال القضاء كلمته اخيرا في قضية الطفلة ايلا طنوس ، بعد خمس سنوات على هذه القضية التي شغلت الرأي العام، بعد بتر اطراف الطفلة الاربعة نتيجة خطأ طبي لوحق به ٣ اطباء و٣ مستشفيات.



ودانت الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت القاضية رولا صفير في حكم اصدرته صباح اليوم الطبيبين عصام معلوف ورنا شرارة بحبس الاول مدة شهرين والاكتفاء بمدة توقيفه الاحتياطي السابقة وشهرين لشرارة بإبدال عقوبة الحبس تخفيفا بغرامة مليوني ليرة.



كما دانت مستشفيي المعونات والجامعة الاميركية بتغريم الاولى مليوني ليرة والثانية ثلاثة ملايين ، فيما ابطلت التعقبات عن الطبيب يغيا اغ خجريان ومستشفى اوتيل ديو لعدم توافرالجرم بحقهما.



اما بشأن التعويضان الشخصية فألزم الحكم معلوف وشرارة و"المعونات" و"الاميركية" بدفع بالتكافل والتضامن مليار و٨٠٠ مليون ليرة كعطل وصرر للطفلة ايلا و٣٠٠ مليون ليرة من قيمة المبلغ المذكور معجل التنفيذ وكذلك ٦٤٤مليون ليرة لوالدي الطفلة حسان وايليانا طنوس بمثابة عطل وضرر.



يذكر ان هذا الحكم قابل للاستئناف.