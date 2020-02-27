أرقام جمعية المصارف بعهدة لجنة المال والموازنة

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علمت "الجمهورية" ان جمعية المصارف ارسلت الى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كتابا مرفقا بمستندات كانت طلبتها اللجنة وتتعلق بالأرقام الحقيقية للودائع في المصارف اللبنانية والتحويلات التي تمت.

وقال مرجع سياسي ان هذه الارقام تكشف للمرة الاولى، وتعتبر خطوة مهمة للبناء عليها في المعالجات الضرورية.



وينتظر ان يسلّم مصرف لبنان بدوره لجنة المال والموازنة ما طلبته منه من ارقام دقيقة، ما يكسر حلقة مفرغة يدور فبها البلد منذ اشهر.

وعلمت "الجمهورية" ان الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس النيابب نبيه بري مع كل من كنعان ووزير المال غازي وزني وضع مجموعة مبادئ وعناوين لحفط حقوق المواطنين، وستكون له ترجمة في اجراءات ملموسة قريبا.



وكان كنعان اكد "ان القرار الذي نريده يجب ان يراعي افضل حل للمودعين اللبنانيين وان يحافط على مالية الدولة" .