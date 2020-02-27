العميد حمدان: ان شالله يطلع البترول و الغاز بعد ما تفلوا

A + A -

كتب أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

بترول وغاز لبنان للناس مش للوسواس الخناس جماعة النهب واللطش المذهبيين والطوائفجيين نواطير الكاز و الغاز الفاسدين والمفسدين.

ردوا مصريات الناس و معاشاتهم المنهوبة بالبنوك وتعويضات تقاعدهم وجني عمرهم .



ما تبيعونا حكي بالبحر و تعمرولنا قصور وهمية بإسبانيا وايطاليا وانتم تملكون القصور الحقيقية هناك مع زوجاتكم و ولادكم واخواتكم واخوانكم، وخزماتشياتكم من عرق جبينا ودمنا و دم ولادنا المهجرين بأصقاع الدني.



ان شالله يطلع البترول و الغاز بعد ما تفلوا.