عناوين الصحف ليوم الخميس 27 شباط 2020

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الأخبار: إصابة ثانية بـ«كورونا»: الأسوأ لم يأتِ بعد؟

لبنان تحت الحصار الأميركي







نداء الوطن: الكورونا: الحكومة تتخبّط و"حزب الله" لم يضغط

باسيل بطل خطاب "الحلم"!

البناء: «كورونا» يحصد في أوروبا وفيّات… وفي أميركا إصابات… ولبنان ينجح بالاحتواء عون يبشّر بدخول مرحلة النفط والغاز… والحكومة تستطلع الموقف الفرنسيّ بريّ لقرار وطنيّ حول هيكلة الدين… وعودة فرضيّات السداد الجزئي للتداول

اللواء: تهديد أميركي بمحاسبة المسؤولين و إخراج نصرالله من النظام المالي

إطلاق التنقيب عن النفط اليوم.. وذعر الكورونا والدولار في كل بيت



النهار: العهد يلمّع "الوعد النفطي" وبدء هيكلة الدين ؟

الجمهورية: المؤسسات المالية: نصحناكم فتجاهلتم



the daily star: Start of oil drilling historic for Lebanon: Aoun

l'orient le jour: Début du forage aujourd’hui : Aoun y voit « un jour historique »