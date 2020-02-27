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أسرار الصحف ليوم الخميس 27 شباط 2020

27
FEBRUARY
2020
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 الأخبار: علم وخبر


الجيش يحتجز قوى الأمن!

قرر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان سحب عناصر من قوى الأمن مفصولين للعمل ضمن المجموعة الحدودية في الشمال، إلى جانب قوة من الجيش. لكن ضباط الجيش المسؤولين عن المجموعة رفضوا تنفيذ القرار، «في انتظار أمر قيادة الجيش»، رغم أن عثمان كان قد نسّق القرار مع قائد الجيش العماد جوزف عون. واحتجزت قوة الجيش العاملة في المجموعة الحدودية ضباط قوى الأمن وعناصرها الذين حاولوا الامتثال لأمر عثمان، لنحو 24 ساعة، قبل أن تُجرى اتصالات على مستوى قيادتَي الجيش والمديرية لـ«فك أسر» المحتجزين

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر حكومية أن يقوم رئيس الحكومة حسان دياب بجولته العربية على عدد من العواصم الخليجية بعد أن يفتتح جولته من القاهرة على أن تكون هذه الجولة قبل حلول موعد استحقاق سندات اليوروبوند. وقالت المصادر إن تأجيل الجولة تمّ مرتين لرغبة رئيس الحكومة بأن تكون الرياض وأبوظبي محطتين لاحقتين لزيارة القاهرة، لكن موعد حسم القرار يقترب لضرورة وأهميّة هذه الجولة ولو لم تكن كاملة.

 


كواليس

قال دبلوماسي روسي رفيع إن الهيمنة المالية الأميركية على النظام المصرفي العالمي تشكل سلاح دمار شامل أشد خطورة من الأسلحة النووية وإن الإفراط الأميركي في استعمال سلاح العقوبات يشكل الخطر الأكبر على الاستقرار والأمن في العالم لدرجة أن هلعاً يسيطر على الحكومات والشركات ورجال الأعمال من العقوبات يفوق قلقهم من المخاطر الأمنيّة ومخاطر الحروب التي كانت تقليدياً مصادر تقييم درجة المخاطر على الاستثمار.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
خلافاً لما تردَّد، تركت بعثة صندوق النقد لائحة من المطالب، مرتبطة بالإجراءات الفورية بشأن الضرائب وتقليص القطاع العام.


غمز
حصر زعيم وسطي متابعة الإعلان عن المواقف بنائب شوفيّ، ينسّق معه مباشرة.


لغز
تحسنت مبيعات الموجودات العينية، على نحو مفاجئ، على اعتبار انها الطريقة الوحيدة لاستعادة الأموال،

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