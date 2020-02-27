living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش السوري يتقدم بخطا متسارعة باتجاه طريق حلب اللاذقية

27
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تقدم الجيش العربي السوري بخطوات متسارعة باتجاه طريق عام سراقب جسر الشغور، للسيطرة عليه وفتحه بموجب اتفاق «سوتشي» الروسي التركي، كجزء من أوتستراد حلب اللاذقية، وحرر بلدات في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي، مقسّماً المنطقة إلى قطاعات فصلت جبال «الأربعين» عن «الزاوية» عن «شحشبو».


وكشف مصدر ميداني في ريف إدلب الجنوبي لـ«الوطن»، عن نجاح الجيش السوري في اجتياح عمق مناطق الإرهابيين، التي بنوا فيها خطوطهم الدفاعية وتحصيناتهم لأكثر من ٨ سنوات مضت، بعدما تمكن من خلال تكتيك عسكري مدروس ومحكم، من تجزئة مسرح عملياته إلى قطاعات لفصل المناطق الجبلية عن بعضها البعض، وشن هجماته عبر ٣ محاور تمكنه من إطباق سيطرته على عشرات القرى والبلدات والتلال الحاكمة التي تخلخل صفوف الإرهابيين، وتدفعهم إلى الانسحاب نحو خطوطهم الخلفية.


وبيّن المصدر أن الجيش السوري، وبعد سيطرته أول من أمس من محور ريف معرة النعمان الغربي على كفرنبل بوابة جبل الزاوية من الجنوب الشرقي، وسع نطاق سيطرته في محيط البلدة الإستراتيجية فارضاً هيمنته على بلدتي حزارين والدار الكبيرة إلى الغرب منها، قبل أن يمد نفوذه أمس إلى جبل كفر نبل وخربة حاس ووادي الشوح وآثار شنشراح التي نهب الإرهابيون أوابدها الأثرية وحولوها إلى ثكنة عسكرية.


وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش هيمنت أمس على بلدتي الفطيرة وملاجة جنوب غرب حزارين، وبدأت عملية تمهيد ناري باتجاه بلدتي فطيرة وسفوهن، للسيطرة عليهما والتقدم نحو بلدة كفر عويد، أهم معاقل الإخوان المسلمين مع كفر نبل.


ولفت إلى أن الخيارات والسبل باتت مفتوحة السيناريوهات أمام الوحدات، لمواصلة التقدم إلى عمق بلدات جبل الزاوية، سواء إلى كنصفرة وأرنبة ومعراتة وجوزف، لمحاصرة أهم نقطة مراقبة أقامها جيش الاحتلال التركي أخيراً في قمة النبي أيوب، المشرفة على الطريق الدولي أو مواصلة التقدم إلى بسامس وكفر شلايا فمحبل الإستراتيجية، على الطريق ذاته في منتصف المسافة بين مدينتي أريحا وجسر الشغور، أو إلى البارة فأحسم ومرعيان والرامي فأورم الجوز للسيطرة على أهم مقاطع الأوتستراد عند مشارف جبل الأربعين وأريحا من الغرب.


المصدر أوضح أن الجيش السوري تابع أمس تقدمه في الريف الجنوبي الغربي لمعرة النعمان جنوبي إدلب من محور كفرسجنة معرتحرمة ومد نفوذه، بعد معارك مع فروع تنظيم القاعدة في سورية، إلى بلدات كرسعا وحسانة والفقيع وترملا وخربة لويبدة في الضفة الشرقية لجبل شحشبو ثم شن هجوماً من محور دير سنبل بريف حماة الشمالي الغربي، وأحكم قبضته على بلدات الصهرية ومعرة موقص والبريج، الأمر الذي ضيق الخناق على نقطة المراقبة التركية في شير المغار، والتي باتت محاصرة من الغرب والشرق والجنوب، وفتح المجال لمتابعة الزحف في الضفة الغربية لجبل شحشبو وجبل الزاوية، وصولاً إلى سهل الغاب في قسمه الشمالي الغربي، المؤدي إلى جسر الشغور مدخل اللاذقية من جهة ريفها الشرقي الأشد وعورة بتضاريسه وفي الجانب المقابل لمحور كبانة.


في الأثناء أعادت وحدات الجيش السوري انتشارها غربي مدينة سراقب في محيط بلدة النيرب، ودعمت خطوطها بتعزيزات عسكرية جديدة في بلدة الترنبة غربي المدينة وفي آفس إلى الشمال منها، بعد تعرضها لهجوم عنيف شنه «النصرة» وإرهابيو «الجبهة الوطنية للتحرير» التابعة لأنقرة، وبدعم كبير من جيش الاحتلال التركي الذي يركز جهوده خلال الأسابيع الأخيرة، لإحداث خرق كبير باتجاه سراقب من دون جدوى.


من جهتها، أفادت وسائل إعلامية معارضة، بأن المجموعات المدعومة من تركيا، تمكنت أمس من السيطرة على قرى آفس ومجارز والصالحية.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout