كلودين عون روكز التقت وزير الخارجية والمغتربين وهذا أبرز ما تمحور حوله اللقاء

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إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج وزارة الخارجية والمغتربين، وتنفيذ خطة العمل الوطنية للقرار 1325، أبرز محاور لقاء السيدة كلودين عون روكز مع الوزير ناصيف حتي

التقت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي في مقر الوزارة، حيث تمحور اللقاء حول أهمية المشاركة العادلة للنساء والرجال في اللجان والوفود التفاوضية، رفع حظر التحاق النساء المتزوجات بالسلك الدبلوماسي، تفعيل دور ضابطات وضباط الارتكاز الجندري في وزارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز آليات التنسيق بين وزارة الخارجية وبين البعثات الدبلوماسية اللبنانية حول أحكام الاتفاقيات ومقررات المؤتمرات الإقليمية والدولية التي يلتزم بها لبنان، وذلك بهدف تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325حول المرأة والسلام والأمن، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج الوزارة.