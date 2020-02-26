بالأسماء - ثلاثة لبنانيين وكيانات على قائمة الإرهاب لعلاقتهم بحزب الله

A + A -

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أفرادا وكيانات لبنانية على قائمة الإرهاب.



وأعلنت الوزارة في بيانها الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن العقوبات طالت اللبنانيين الشيخ يوسف عبد الرضا وقاسم بزي وجواد نور الدين وقد أضيفوا إلى القائمة الدولية للإرهاب وهم يتعاملون مع “مؤسسة الشهيد” و “أطلس القابضة”.



كما طالت العقوبات فروع شركة أطلس وهي شركة “ميديك” للأجهزة الطبية وصيدلية شاهد بالإضافة إلى محطات الأمانة للمحروقات و”الأمانة بلس” التي تنتشر على مختلف الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى شركة “الكوثر” وشركة “كابيتال”.



كما شملت العقوبات شركة “سيتي فارما” وشركة “غلوبال” لخدمات السياحة وشركة “ميراث” وشركة “سانوفيرا فارم”.



وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن “جواد نور الدين الموضوع اليوم على لائحة الإرهاب مسؤول عن إرسال مقاتلين لسوريا واليمن”.



وقالت: “ندرس إدراج مسؤولين لبنانيين متهمين بالفساد على قائمة العقوبات”.



وأضافت: “حزب الله يسيطر على الاقتصاد اللبناني كما يسيطر على السياسة”.