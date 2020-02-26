أبو زيد: حلم اللبنانيين لم يعد بعيد المنال!

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غرّد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد حول بدء اعمال الحفر في البلوك النفطي غداً فكتب على حسابه عبر " تويتر " ما يلي " حلم اللبنانيين بإستخراج النفط والغاز من مياههم الاقليمية لم يعد بعيد المنال بعد وصول الباخرة "Tungsten Explorer " التي ستتولى الحفر في أول بئر في البلوك 4 ".

وقال " إن هذا الحدث هو ثمرة مسار طويل بدأه الرئيس ميشال عون منذ كان رئيساً لتكتل التغيير والاصلاح ، وهو نتيجة جهود مضنية وعمل دؤوب منذ تولّى وزراء من التكتّل وزارة الطاقة ، وسيسجّل التاريخ بأن هذا الحلم سلك طريقه في فترة رئاسته للجمهورية ".

واضاف " هذا الحدث سيضع لبنان على خارطة الدول النفطية، وكلنا أمل أن يتحوّل ليس فقط الى دولة منتجة للنفط والغاز بل الى دولة مصدّرة ، وأن يسهم إستخراج النفط والغاز في عملية الانقاذ المالي والاقتصادي وخفض أعباء الفاتورة الكبيرة لانتاج الكهرباء في لبنان ".