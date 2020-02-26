الرئيس عون أبرق إلى الرئيس المصري معزياً بوفاة مبارك

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أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي معزيا بوفاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وجاء في نص البرقية: "تلقيت بحزن نبأ وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وما خلَّفه رحيله من أثر في نفوس الشعب المصري الشقيق، وهو الذي عاصر تطورات وأحداثا جسيمة شهدها العالم العربي في العقود الأخيرة.

في هذه المناسبة الأليمة، أتوجَّه إلى سيادتكم وإلى عائلة الفقيد بتعازي القلبية، سائلا الله تعالى أن يتغمَّده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمدَّكم بدوام الصحة والتوفيق في مسؤولياتكم الوطنية، لقيادة بلادكم على دروب السلام والازدهار".