الجامعة اللبنانية تواكب تداعيات كورونا .. طلاب سيشاركون في إجراءات الوزارة في المطار

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بحث رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، خلال اجتماعه مع عمداء الوحدات الجامعية بتاريخ 25 شباط 2020 في مبنى الإدارة المركزية - المتحف، الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا على مستوى الوطن والجامعة.

وشكر أيوب خلال الاجتماع فريق كلية العلوم الطبية الموجود في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، كاشفا "أن مجموعة من الطلاب من كليات أخرى في الجامعة اللبنانية تخضع للتدريب تمهيدا للتطوع والمشاركة في الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة في مطار رفيق الحريري الدولي".

وأشار أيوب إلى أنه شارك في اجتماع لجنة التربية النيابية لمناقشة تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أنه سيتم تأمين اللازم لتتمكّن كليات الجامعة اللبنانية وفروعها من مضاعفة إجراءات التعقيم فيها.

وشكل أيوب لجنة جامعية برئاسته لمتابعة ملف فيروس كورونا في الجامعة اللبنانية، وقد أوصت اللجنة في ختام الاجتماع بتعميم الإرشادات والتوجيهات التي أصدرها المركز الصحي الجامعي التابع للجامعة اللبنانية على كافة وحدات الجامعة وفروعها في المناطق وعلى صفحاتها كما على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، وذلك بهدف نشر التوعية لمكافحة فيروس كورونا والوقاية منه.