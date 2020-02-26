اجتماع في بعبدا تحضيراً للقمة الثلاثية اللبنانية- القبرصية- اليونانية.. شقير: القمة هدفها تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث

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تحضيراً للقمة الثلاثية اللبنانية- القبرصية- اليونانية التي ستعقد في نيقوسيا في 31/3/2020، عقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماع ضم عدداً من المديرين العامين للوزارات المعنية بالقمة، اضافة الى ممثلين عن الجيش اللبناني والقوى الامنية.

في مستهل الاجتماع، رحب المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير بالحاضرين، مركّزاً على اهمية التحضير للقمة الثلاثية التي تندرج في اطار تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث في المجالات كافة، لا سيما في المواضيع التي يرى لبنان مصلحة في طرحها في القمة، ودور اليونان وقبرص في تقديم مساعدات ممكنة له، اقتصادياً ومالياً.

وقد عرض ممثلو الوزارات والاجهزة الامنية الحاضرين، ابرز النقاط التي يمكن ان يتضمنها جدول اعمال القمة الثلاثية، ومنها المصالح الاقتصادية المشتركة والربط السياحي، وامكانية التعاون الثلاثي في القطاعات المختلفة وفي المجال الامني والاستقرار في شرقي البحر الابيض المتوسط، وضمان حقوق لبنان في مياهه الاقليمية وسيادته ضمن حدوده الدولية، والتصدي لحالات الطوارىء ومكافحة الحرائق، اضافة الى امكانية التوقيع على الاتفاق الدولي لانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان.