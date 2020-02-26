إلزام جو معلوف تسديد مبلغ 10 ملايين ليرة كعطل وضرر للوزير باسيل

A + A -

صدر عن الوكيل القانوني للوزير باسيل المحامي ماجد البويز البيان التالي:

بتاريخ ٢٥/ ٢/ ٢٠٢٠ أصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضي جمال خوري قرارا مبرما برقم ٧ / ٢٠٢٠ صدقت بموجبه القرار الصادر عن محكمة المطبوعات في جبل لبنان والقاضي بإدانة الإعلامي جو معلوف بجرم القدح والذم والتشهير المرتكب بحق الوزير جبران باسيل نتيجة الاتهامات الباطلة والكاذبة التي ساقها في برنامجه " حكي جالس".



وقضت محكمة التمييز بإلزام جو معلوف تسديد مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر للوزير باسيل تعويضا له عن الجرائم المذكورة الناتجة عن الأخبار الكاذبة المساقة بحقه.

وتجدر الإشارة أنه الحكم الثاني من نوعه الذي تصدره محكمة التمييز بحق الإعلامي جو معلوف لصالح الوزير جبران باسيل.