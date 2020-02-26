تعميمٌ من التفتيش المركزي الى الإدارات بشأن "كورونا"

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وجه رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، تعميما حمل الرقم 2/2020، إلى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، جاء فيه:

"حرصا على سلامة الموظفين، وحفاظا على الصحة العامة، ومواكبة للقرارات والتدابير المتخذة من الحكومة للحد من انتشار فيروس الكورونا وسواه، تتوجه رئاسة التفتيش المركزي إلى كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وموظفيها كافة، وخاصة منهم الذين لديهم علاقة مباشرة مع الجمهور، لاتخاذ كل التدابير الوقائية والتقيد بإرشادات لجنة المتابعة الوزارية الصادرة بهذا الخصوص، كما وتطلب إلى جميع الموظفين لديها تعقيم اليدين قبل وبعد عملية البصم على ساعة الدوام".