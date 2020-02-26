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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 26 شباط 2020

26
FEBRUARY
2020
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 الأخبار: مكافحة «كورونا»: إهمال الدولة يثير الهلع

دياب إلى الخليج قريباً!

 

 


البناء: روسيا تغلق باب القمة الرباعيّة حول سورية وتقفل البحث بقمّة ثنائيّة مع تركيا وتردّ ميدانياً سجال دياب ـ المستقبل: هل ذهب الحريري إلى السعوديّة والإمارات للتحريض؟ الحكومة تجهّز ملفاتها للتفاوض حول السندات… وتعلن قرارها عشيّة الاستحقاق

 

 

 

 

نداء الوطن: "حزب الله" يُفرمل "الصندوق"... وعقوبات قريبة على وزير سابق

حكومة دياب... "كورونا الحبيب زبيب

 

 

 

اللواء: نصائح الصندوق: كلام بكلام يصدم «حكومة المواجهة»!
أول اشتباك بين «المستقبل» ودياب.. والاختناق النقدي يتسبب بربع مليون عاطل عن العمل

 

 

 


الجمهورية: الحكومة تستعد للجدولة والهيكلة

 

 



النهار: أحزاب لبنان تتراجع: %8 من الشباب فقط حزبيون

 

 

 

الديار: تفريغ الساحة المسيحية أدى الى خسارة الاقتصاد و3 مليون مهاجر و450 مليار دولار منذ 30 سنة
لا حل ثالث.. إما انتخابات نيابية مبكرة او استقالة رئيس الجمهورية
من دون الهجرة لكانت الثورة العامة من الفقراء والجياع والمرضى انفجرت في 3 أشهر

 

 

 


the daily star: Diab accuses foes of bid to block aid

 

 

 


l'orient le jour: Coronavirus : Le gouvernement limite le trafic aérien, mais ne se décide pas encore à fermer les frontières

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