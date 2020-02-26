أسرار الصحف ليوم الأربعاء 26 شباط 2020

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اللواء: أسرار

همس

تدقّق جهات دولية بمعلومات عن تعيين شخصية بنكية مستشاراً لوزير أسند إليه الملف الاقتصادي والإنعكاس السلبي لهذا التعيين!



غمز

بات بحكم المؤكد أن المساعدات الممكنة للبنان تنتظر مرور بضعة أشهر بانتظار تغيرات محلية وإقليمية!



لغز

ترهن مؤسسات تربوية وسياحية نشاطها على نظرة مستقبلية تحسم الموقف الرسمي من تحرير سعر صرف الليرة..

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر سياسية إن قراراً سعودياً إماراتياً بتأجيل أي انفتاح على الحكومة اللبنانية بناء على طلب الرئيس سعد الحريري رهاناً على فشل الحكومة وسقوطها بمشهد انهيار مالي يفتح الباب لعودة الرئيس الحريري بشروط تمّ التفاهم حولها وفي مقدّمتها أن يُمنح كامل الحرية في تشكيل حكومة يترأسها ويستبعد عنها حزب الله والتيار الوطني الحر.



كواليس

قالت مصادر روسية إن تأمين فتح الطريق الدولية بين اللاذقية وحلب يشكل أولوية روسية وسورية معاً نظراً لتشكيل مواقع المسلحين الممسكين بهذا الطريق مصدر خطر على الوجود الروسي في مطار حميميم، ولكون هذه الجماعات تنتمي في غالبها لجنسيّات من دول الاتحاد الروسي وتهدّد الأمن الداخلي الروسي.

الجمهورية: أسرار





إحباط عملية أمنية

تم إحباط عملية أمنية ضد مؤسسة وطنية عريقة وأبقي على مضمون التحقيق طي الكتمان لحساسيته.

مناقلات في مواقع حسّاسة

نصح أحد السفراء مرجعاً كبيراً بالتريث في إجراء المناقلات في بعض المواقع الحسّاسة ليس لسبب سوى أن المطلوب تعديل القوانين وليس الأشخاص.

رقم القياسي في عدد المستشارين

نفى قريبون من مرجع حكومي أن يكون ضرَبَ الرقم القياسي في عدد المستشارين وقال إن الرقم لم يكن يوماً معلناً وأصرّ على أن 99 % قَبِل بالمهمة لقاء ليرة لبنانية واحدة.