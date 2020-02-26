living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش السوري يسيطر على «عاصمة» جبل الزاوية

26
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إنجاز ميداني كبير حققه الجيش العربي السوري أمس، بتمكنه من استعادة السيطرة على بلدة كفر نبل عاصمة جبل الزاوية ومدخله الجنوبي، وأفاد مصدر ميداني لـ«الوطن» أن الجيش السوري بسط سيطرته على قرية كفر نبل في ريف إدلب بشمال البلاد، بعد اشتباكات عنيفة وهروب واسع للتنظيمات الإرهابية المسيطرة هناك.


الجيش السوري تابع عمليته العسكرية التي أطلقها قبل ٣ أيام في ريف إدلب الجنوبي لاستكمال السيطرة على المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الطريق الدولي الممتد من سراقب إلى جسر الشغور مدخل ريف اللاذقية الشرقي، وحقق مزيداً من الإنجازات الميدانية النوعية.


وبين المصدر أن وحدات الجيش السوري واصلت أمس هجماتها من ٣ محاور، يقود الأول والثاني إلى مناطق جبل الزاوية الذي يؤدي إلى الطريق الدولي، ويلتف على مقاطع من الطريق بطول ٢٥ كيلو متراً، تصل سراقب بأريحا، على حين يؤدي المحور الثاني إلى جبل شحشبو المتصل بالأول شمالي حماة، بهدف التقدم إلى سهل الغاب في قسمه الشمالي الغربي على تخوم جسر الشغور.


وأشار إلى أن وحدات الجيش تقدمت من بلدتي الشيخ دامس وكفر سجنة جنوب غرب مدينة معرة النعمان، باتجاه بلدتي معر زيتا ومعر تماتر ومن الشيخ لطفي نحو معرة حرمة وأم الصير ومعرصين ومعرة الصين، وأحكمت قبضتها على البلدات الست، إثر اشتباكات عنيفة أجبرت خلالها «جبهة النصرة» والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بها إلى التراجع صوب نقاطها الخلفية في جبل الزاوية، المعقل الأبرز للجماعات التكفيرية وخزانها البشري في إدلب.


وأضاف المصدر: إن الجيش السوري تقدم من المحور الثاني انطلاقاً من بلدتي أرينبة وسطوح الدير، اللتين هيمن عليهما في اليوم السابق، ومد نفوذه إلى بلدة بعربو، متقدماً إلى الطريق الذي يربط جبل شحشبو بجبل الزاوية، بغية الوصول إلى معارة الصين، ومحاصرة الكثير من البلدات والمساحات الجغرافية الوعرة.


وأكد المصدر أن الجيش السوري شن هجوماً مباغتاً مساء أمس من محور بلدة حنتوتين شمال غرب معرة النعمان، وبسط هيمنته على بلدة دير سنبل، ذات الموقع الحيوي، وعلى بلدات قيراط وتل قيراطة وسحب وقعورة في جبل الزاوية لعزل جبل شحشبو عنه، كما واصلت تقدمها تحت غطاء جوي روسي كثيف، وتمكنت من بسط سيطرتها على بلدة حاس الإستراتيجية، بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي «جبهة النصرة» و«أنصار التوحيد» وحلفائهم في المنطقة.


ونوه بأن الطيران السوري الروسي المشترك، شن أمس غارات عنيفة على مواقع وتجمعات الإرهابيين في تفتناز وسرمين وكفرنبل وقميناس والمسطومة ومطار تفتناز العسكري، ومحيط إدلب وأريحا وحقق إصابات مؤكدة في صفوفهم، في وقت تواصلت الاشتباكات في الأحياء التي سيطر عليها إرهابيو «النصرة» بدعم من جيش الاحتلال التركي في بلدة النيرب غرب سراقب وفي محيط بلدة سان إلى الشمال الغربي منها، حيث يستميت النظام التركي لتغيير خريطة السيطرة في محيط سراقب العقدة الطرقية الأهم في المنطقة، والتي تربط الطريقين الدوليين من حلب إلى كل من حماة واللاذقية.


إلى ذلك تمكنت وحدة من الجيش العربي السوري، من إسقاط طائرة مسيّرة لقوات النظام التركي، من صناعة أميركية في منطقة داديخ بمحيط مدينة سراقب، في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.


وحسب مصدر ميداني فإن هذه الطائرة التي يبلغ طول أجنحتها نحو 6 أمتار، تختلف عن الطائرات المسيّرة التي تطلقها عادة المجموعات الإرهابية من حيث التقنيات الحديثة، التي تعمل بموجبها وتجهيزات المراقبة والتصوير المزودة بها.


وكالة «سانا» قالت: إن وحدة من الجيش تعاملت مع طائرة دون طيار في أجواء منطقة داديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وأسقطتها، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقوم بأعمال استطلاع لمصلحة المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم جبهة النصرة.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout