رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر: عملية الحفر التي ستباشر بها الباخرة ستستغرق بين 55 و 60 يوما في المياه

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أكد رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "عملية الحفر التي ستباشر بها الباخرة Tungsten Explorer والتي وصلت الى لبنان اليوم، ستستغرق بين 55 و 60 يوما في المياه على عمق 1500 متر، حيث يصل عمق البئر الى حوالى 4100 متر عن سطح البحر".

وعن الخطوة التي ستلي عملية الحفر، قال: "يستغرق تحليل نتائج الحفر حوالى الشهرين، ووفق النتيجة هناك احتمالان: إما بئر جافة أي لا غاز فيها ولا نفط، وإما كميات من هاتين المادتين، وعندها قد تحتاج توتال الى حفر آبار إضافية للتمكن من تحديد الكميات ولمعرفة إذا كانت تجارية أم لا".

وأكد أنه "في هاتين الحالين، تعتبر هذه العملية مهمة وإيجابية بالنسبة للبنان"، وقال: "حتى لو تبين أن البئر جافة، فإن المعلومات الجيولوجية التي سنتوصل إليها هي على قدر كبير من الاهمية لجهة دراسة طبيعة قاع البحر في لبنان بما يختص بالبترول، ومن أجل التخطيط بطريقة أفضل لحفر آبار إضافية مستقبلا".

أضاف: "إذا تبين توافر كميات تجارية عندها سندخل في مرحلة التحضيرات والتخطيط لمرحلة الانتاج التي تستوجب حفر آبار اضافية وبناء البنى التحتية اللازمة لبدء عملية الاستخراج".