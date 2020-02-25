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مستشفى "رفيق الحريري" يكشف عن حالة مصابة "الكورونا"

25
FEBRUARY
2020
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إستقبل "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" خلال الـ 24 ساعة الماضية 32 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة وقد احتاج 7 منها إلى دخول الحجر الصحي إستنادا إلى تقويم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

- أجريت فحوص مخبرية لـ18 حالة، وجاءت نتيجتها سلبية.

- خرجت 3 حالات كانت في منطقة الحجر الصحي اليوم بعد توصيتها بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما وتم تزويدها كل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، بعدما أجري لها فحص فيروس "كورونا" المستجد مرّتين في مختبرات" مستشفى رفيق الحريري الجامع"ي، وقد جاءت النتيجة سلبية في المرّتين.

- في منطقة الحجر الصحي يوجد حتى اللحظة 8 حالات، علما أن نتائج المختبر للفحوصات التي أجريت لهؤلاء أتت سلبية.

- لا تزال الحالة الوحيدة المصابة بفيروس الكورونا المستجد في وحدة العزل وهي في حال مستقرة وتتلقى العلاج اللازم".

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