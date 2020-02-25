أول تعليق لجعجع حول حالته الصحية!

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نفى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كلّ الشائعات التي طالت صحته و حول اصابته بمرض العضال. واضاف انه سيرفع دعاوى قضائية في فرنسا وسويسرا على الصحفي المأجور الذي نشر الاشاعة حول صحته.

وقال جعجع: "الأسبوع الماضي أقله ظهرت 3 مرات عبر الاعلام وكان لدي مقابلة مع اكثر من 30 صحفيا فكيف يكون خبر علاجي لمدة 3 أيام في فرنسا"؟ وزعم أن ميشال سماحة وجميل السيد صديقان مقربان للصحافي المأجور: " صديق هذا الصحفي هو ميشال سماحة وصديقه الآخر جميل السيد وهو مدافع عن بشار الأسد وهو الوحيد الذي يعتبر ان الأخير لم يستعمل أسلحة كيميائية... هذا الصحفي يعتبر الا علاقة لإيران ولا لسوريا ولا لحزب الله باغتيال رفيق الحريري بعكس جميع التحقيقات والاستنتاجات وهو مأجور وهناك من يشغلونه".

وختم جعجع : " هذه الاشاعة لا صحة لها على الاطلاق وصحتي بألف خير وأتمنى لخصومي ان يعطيهم الرب ما أعطاني إياه على هذا المستوى".