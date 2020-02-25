الفرزلي بعد لقائه بري: النتائج مع صندوق النقد ستكون ايجابية رغم الظروف

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، وكان عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وعمل اللجان النيابية.

وقال الفرزلي على الاثر: "كانت مناسبة لمقاربة كافة الشؤون المطروحة على الساحة اللبنانية وبشكل خاص النشاط التشريعي في مجلس النواب وعمل اللجان واللجان الفرعية".

أضاف: "كما تعلمون هناك مواضيع ذات اهمية حيث تمت مقاربتها من قبل اللجان وخاصة اللجان الفرعية، وغدا في اللجان المشتركة سوف يصار الى بحث مسألة اقتراح قانون القنب الهندي لصناعة الادوية حيث قامت اللجنة الفرعية برئاسة النائب ياسين جابر بجهود جبارة مستعينا بخبراء دوليين لدراسة هذا الموضوع على ان سيبدأ النقاش غدا بهذا الاقتراح نظرا الى المردود والفوائد المالية والاقتصادية التي تعود على البلد".

وتابع: "أيضا، تمت مناقشة عمل الحكومة والاجتماعات التي تجري مع صندوق النقد الدولي والنتائج المترتبة والمنتظرة آخر الشهر".

وعن النتائج المرتقبة من صندوق النقد قال، الفرزلي: "بقناعتي، النتائج ستكون ايجابية بالرغم من كل الظروف. واعتقد ان الغد سيكون ايجابيا، وانا متفائل".

نقابة الافران

كما عرض الرئيس بري مطالب نقابة المخابز والافران خلال لقائه رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران كاظم ابراهيم واعضاء الاتحاد.

برقيتان

على صعيد آخر، ولمناسبة العيد الوطني الكويتي، أبرق رئيس المجلس مهنئا لامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح ولرئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم.