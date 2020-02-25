جلسة وزارية خاصة بالكورونا .. وهكذا افتتح الرئيس عون الجلسة

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التأم مجلس الوزراء في جلسة خاصة الساعة الواحدة من ظهر اليوم في القصر الجمهوري – بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في التدابير والاجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"، ويطلع من الوزراء المعنيين لا سيما وزير الصحة العامة على المستجدات في هذا الخصوص.

وسبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثت المستجدات والاوضاع العامة.

وافتتح الرئيس عون جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في الاجراءات المتعلقة بمواجهة وباء الكورونا، منوها بالجهد الذي يبذله الوزراء على مختلف المستويات.