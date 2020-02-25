توقيف مشتبه باه ثانٍ في جريمة خلدة!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 3/10/2019، حصل إشكال بين عائلتين في محلة خلدة أدّى إلى مقتل (ع. ح.) بعد تعرّضه لإطلاق نار، وقد ألقي القبض على أحد المشتبه بهما (ح. ش.) فيما توارى (ا. ظ.) عن الأنظار.

بتاريخ 24/2/2020، ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات المكثّفة، وبعد عملية رصد استمرّت لأكثر من أسبوع، تمكّنت فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف الأخير في عرمون، وهو من مواليد عام 1985، لبناني، وهو مسلّح بشكلٍ دائم، ويوجد بحقه مذكرة توقيف بجرم قتل، محاولة قتل، وإطلاق نار من سلاح حربي، وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم ترويج عملة مزيّفة.

أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.