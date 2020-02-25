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مصدر وزاري: هذا اهم ما سمعه صندوق النقد

25
FEBRUARY
2020
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نقلت صحيفة "نداء الوطن" عن مصدر وزاري متابع   في ما يتصل بالازمة المالية والنقدية، "فانه مع انهاء وفد صندوق النقد الدولي لقاءاته مع المعنيين اللبنانيين، لا سيما اللقاء المطول والذي وصف بالمفيد جداً مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، كون أعضاء الوفد سمعوا كلاماً لم يسمعوه من أي مسؤول لبناني آخر، لجهة وضوحه ومقاربته لحقيقة الازمة، فان الحكومة اللبنانية ليست بوارد أن يصدر عنها راهناً اأي قرار، وهي ستنتظر تقرير بعثة الصندوق لتبني على الشيء مقتضاه، مع أن التوجه شبه المحسوم هو الى إعادة الجدولة بالتفاهم مع الجهات المقرضة، وأن هذه الجهات التي حصلت على تطمينات صندوق النقد لن تكون سلبية في مفاوضاتها مع الجانب اللبناني، لترتيب عملية برمجة جديدة لسداد السندات التي يبدأ استحقاقها في التاسع من آذار المقبل".
نداء الوطن
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