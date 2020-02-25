هيئة قضاء الزهراني: ورشة عمل حول فرص جديدة للتعليم في روسيا

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نظمت هيئة قضاء الزهراني ندوة بعنوان التعليم في جامعات روسيا بالتعاون مع مدير مركز الثقافي الروسي في بيروت الدكتور Valim Zechikov والسيدة Larissa Shokor مسؤولة البرامج التعليمية والزميل رامي متى مسؤول الدراسات في روسيا في التيار الوطني الحر .

كان في استقبالهم منسق قضاء الزهراني بشير طنوس واعضاء هيئة القضاء ومنسق قطاع الجنوب دكتور وسام العميل، تم النقاش عن نظام التعليم وعن كيفية تقديم المنح في جامعات روسيا ، كما وأكد الوفد على ان كل المستويات الدراسية والاختصاصات متوفرة.

وقد شدد التيار على الطلاب التسجيل وتقديم منح عبر المركز قبل ٢١ اذار على صفحة الفيسبوك study in russia for lebanese.

وفي الختام اقيمت مأدبة عشاء على شرف الحضور.