الكازينو ينفي خبر إصابة "الكورونا"

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تأسف إدارة كازينو لبنان لوصول بعض المتضررين من صمود هذا المرفق الحيوي رغم الأوضاع الإقتصادية المتردية، إلى نشر شائعات مغرضة عبر بث أخبار مزيفة تنتحل إسم "الميادين"، في تصرف لا يمت إلى الأخلاق أو الوطنية بصلة،و تسعى إلى إستغلال فيروس "الكورونا"، وزعم وجود حالة مصابة في الكازينو.

وإذ تنفي إدارة الكازينو هذا الخبر جملةً و تفصيلًا، تؤكد أنها وبعد تواصلها مع مصدر مسؤول في قناة "الميادين"، أكد عدم وجود هذا الخبر على أي من مواقعهم الرسمية، وبالتالي فإن إدارة الكازينو و قناة "الميادين"يجزمان على ان هذا الخبر مفبرك وعار من الصحة.