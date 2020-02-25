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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 شباط 2020

25
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 الأخبار: غزة: الكلمة الأخيرة للمقاومة

فرنسا تلوّح بصندوق النقد

 

 


البناء: لافروف يأمل تفاهماً مع تركيا قبل القمم المقترحة… وتراجع إسرائيليّ عن التصعيد بعد الردّ متابعة حكوميّة للموقفين السعوديّ والفرنسيّ… واستعداد لثنائيّة لبنانيّة فرنسيّة السفير السوريّ في السراي: الحصار يواجَهُ بالتكامل مع لبنان والأردن والعراق

 

 

 

نداء الوطن: المفاوضات مع حاملي السندات: الأجواء سلبية
الحكومة على المحكّ اليوم... "لا داعي للهلع"... من حزب الله!

 

 

 

النهار: الارتباك الحكومي بين نارَي "كورونا" والخطة المالية

 

 

 

اللواء: استعادتان بعد مغادرة بعثة الصندوق: الثقة والأموال المنهوبة!
التعيينات في الكهرباء أولوية بعد «جلسة الكورونا».. والطائرات الموبوءة تهبط في المطار

 

 

 

الجمهورية: الإصلاحات الموعودة: الوقت ينفذ

 

 

 

الديار: «كورونا» تحت السيطرة راهنا... ومزيد من الاجراءات على «طاولة» الحكومة
«نقزة» من الموقف الفرنسي... وباريس تفشل باختراق «الجدار» الاميركي ــ الخليجي
تفاهم حكومي حول «صندوق النقد»: لا «وصفات» جاهزة والتعامل «بالقطعة»

 

 

 

the daily star: Second plane from Iran arrives in Beirut amid virus concerns

 

 

 

l'orient le jour: Coronavirus : le Liban a les capacités médicales pour gérer une éventuelle épidémie

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