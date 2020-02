عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 شباط 2020

A + A -

الأخبار: غزة: الكلمة الأخيرة للمقاومة

فرنسا تلوّح بصندوق النقد







البناء: لافروف يأمل تفاهماً مع تركيا قبل القمم المقترحة… وتراجع إسرائيليّ عن التصعيد بعد الردّ متابعة حكوميّة للموقفين السعوديّ والفرنسيّ… واستعداد لثنائيّة لبنانيّة فرنسيّة السفير السوريّ في السراي: الحصار يواجَهُ بالتكامل مع لبنان والأردن والعراق

نداء الوطن: المفاوضات مع حاملي السندات: الأجواء سلبية

الحكومة على المحكّ اليوم... "لا داعي للهلع"... من حزب الله!

النهار: الارتباك الحكومي بين نارَي "كورونا" والخطة المالية

اللواء: استعادتان بعد مغادرة بعثة الصندوق: الثقة والأموال المنهوبة!

التعيينات في الكهرباء أولوية بعد «جلسة الكورونا».. والطائرات الموبوءة تهبط في المطار

الجمهورية: الإصلاحات الموعودة: الوقت ينفذ

الديار: «كورونا» تحت السيطرة راهنا... ومزيد من الاجراءات على «طاولة» الحكومة

«نقزة» من الموقف الفرنسي... وباريس تفشل باختراق «الجدار» الاميركي ــ الخليجي

تفاهم حكومي حول «صندوق النقد»: لا «وصفات» جاهزة والتعامل «بالقطعة»

the daily star: Second plane from Iran arrives in Beirut amid virus concerns

l'orient le jour: Coronavirus : le Liban a les capacités médicales pour gérer une éventuelle épidémie