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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 25 شباط 2020

25
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اللواء: أسرار

همس
أبلغ سفير دولة كبرى بعض أصدقائه في بيروت أن الثقة تزعزت أكثر مما هو متوقع مع دولة إقليمية كبرى..


غمز
تتحدث مصادر مطلعة عن الإشتباه بإصابة أفراد حزبيين بوباء الكورونا، من دون أي ضجيج..


لغز
تدخل مرجع كبير مباشرة مع نقيب معني، للتوصل إلى صيغة تقضي بإحتواد إضراب المخابز..

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

ميّزت مصادر مالية بين تصريحات وزير المالية الفرنسي الداعية مباشرة لفصل تعافي لبنان عن المواجهة الأميركية مع إيران وتصريحي الويزين السعودي والأميركي التي تحدثت عن مبدأ الاستعداد للدعم وربطه بشروط مبهمة تتحدّث عن الإصلاحات ودعت لعدم بناء تحليلات متفائلة بالكلام السعودي خلافاً لموقف فرنسا المشجّع.

 

كواليس

قالت مصادر روسية إن عودة الدوريات الروسية التركية المشتركة شمال سورية تمّت بعد تراجع الجيش التركي عن خطوط الاشتباك مع الجيش السوري الذي يواصل عملياته في مواجهة الإرهاب بانتظار ما تسفر عنه الاتصالات السياسية المرتقبة خلال الأيام المقبلة لجهة تحديد خطة تضمن تنفيذ الاتفاقات الخاصة بمواجهة الإرهاب.

 

 

 

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