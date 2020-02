"الجديد" نقلا عن موقع سويسري: جعجع تلقى علاجاً الأسبوع الماضي في مستشفى متخصّص بالسرطان

A + A -

كشف الصحافي في موقع "proche et moyen orient" السويسري، ريشار لابيفيار، أنّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمضى ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي في مستشفى "غوستاف روسي"، وهو مركز إقليمي لعلاج مرضى السرطان يقع في "فال دو مارن" في مدينة "فيل جويف" الفرنسية.





وبحسب ما نقل لابيفيار عن مصادر عدّة، فإنّ جعجع يعاني منذ سنوات نتيجة إصابته بمرحلة متقدّمة من مرض السرطان في جهازه الرئوي والبولي، ولديه صعوبات كبيرة في التغذية.





وأشارت المصادر إلى أنّها المرة الخامسة التي يزور فيها جعجع "فيل جويف" للعلاج، وقد كُشفت إصابته بالمرض منذ نحو العامين، ويقول أطباؤه إنّ ما تبقى لديه للحياة لا يتجاوز السنة.





SAMIR GEAGEA EN TRAITEMENT AU CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER DE VILLEJUIF (Région parisienne) – Richard Labévière, 23 février. Le chef des Forces libanaises (FL) – extrême-droite – a passé trois jours, la semaine dernière, dans les services de l’hôpital Gustave- Roussy – centre régional de lutte contre le cancer, situé à Villejuif dans le Val-de-Marne en France. Selon différentes sources de prochetmoyen-orient.ch, Samir Geagea souffre – depuis plusieurs années – d’un cancer avancé, localisé dans les systèmes pulmonaires et urologique. Il a les plus grandes difficultés à se nourrir. C’est son cinquième séjour de traitement à Villejuif. Sa maladie a été détectée il y a deux ans environ et ses médecins considèrent que son espérance de vie n’excède pas une année. Notre rédaction se permet de « fuiter » ces informations protégées par le secret médical – que nous aurions gardées sous le coude pour toutes personnalités « normales ». Mais, en l’occurrence, l’avenir de ce « serial-killer » notoire – qui a fait tellement de mal au Liban et aux Libanais – relève de l’intérêt public, d’autant que Riyad et Tel-Aviv s’agitent, d’ores et déjà, fébrilement pour préparer sa succession à la tête de la formation d’extrême-droite. Deux candidats tiennent la corde : sa femme Sitrida (son épouse depuis 1987), qui ne fait guère l’unanimité au sein du mouvement, et le député Georges Adwan (Edouan), tout autant décrié à cause de ses « arrogances et incompétences », selon les meilleurs connaisseurs de la scène libanaise. Le journaliste israélien Shimon Shiffer révélait dans son livre Opération boule de neige (éditions JC. Lattès – Paris 1984, page 27) que « Georges Edouane, l’un des premiers à frapper à la porte de l’ambassade d’Israël à Paris, se présentant comme leader du Tanzim (NDLR : signifiant « organisation », milice armée d’extrême-droite 1963/1977). Vivement après lui, les représentants des grandes familles chrétiennes, des églises et des ordres religieux du Nord et du Sud du Liban firent de même… ». Georges Adouan est maronite et les grandes familles concernées, d’après cet ouvrage, étaient les familles Gemayel et Chamoun, maronites elles aussi. Il faut rappeler ici que l’Etat libanais et l’Etat d’Israël étaient en situation d’armistice « non-conclu » et que ces entretiens avec l’Etat hébreu étaient (et sont toujours) condamnés par le code pénal libanais. Par conséquent, et au-delà de la disparition annoncée de Samir Geagea, l’avenir des FL s’annonce (sans surprise) dans la droite ligne des officines libanaises financées par l’Arabie saoudite et Israël. Voilà qui ne va pas arranger la situation difficile que travers actuellement le Liban, notre cher Liban.