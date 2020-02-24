التيار: أموالنا معروفة المصدر فماذا عن غيرنا من الاحزاب والتيارات والشخصيات

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

اعتبر التيار الوطني الحر أن الكلام المتداول عن تقاضيه ملايين الدولارات من السفارة الايرانية لبناء مقره الجديد مقابل أن يكون للحرس الثوري الايراني مركز عمليات فيه هو كلام مضحك وسخيف كما من روّجوه، متوقفا عند الخيال الواسع والذي لا يمتّ للواقع بصلة عند مفبركيه. وذكّر التيار مرة جديدة ان أمواله تأتي من تبرعات التياريين في لبنان والانتشار وانه وضع على العلن رقم حساب للتبرع وانه تيار سيادي لا يعيش على التمويل من الدول الخارجية.



وسأل التيار أين الغيارى لا يطرحون استفهاماتهم حول القصور والقلاع التي بناها بعض السياسيين ورؤساء الاحزاب والتي كلفت المليارات من دون ان يكون أصحابها قد قاموا بأي عمل منتج في حياتهم او ان يكونوا قد أعلنوا مرة عن مصدر أموالهم.



وختم التيار: ان ميزانيتنا علنية ونعرضها في المؤتمر السنوي في آذار من كل عام.