مطالب بلدة تربل بين عدد من فعاليات وشباب البلدة ومحافظ البقاع

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نقل عدد من فعاليات وشباب بلدة تربل في قضاء زحلة ،هموم اهالي بلدتهم ومطالبهم لا سيما على الصعيد الانمائي ،الى محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة .



ابو جودة الذي يشرف على البلدية كونها لم تجر فيها انتخابات بلدية في الاستحقاق الماضي ، رحب بالوفد مبديا الاستعداد الكامل للتعاون مع اهالي البلدة والتجاوب مع مطالبهم لما فيه من مصلحة للجميع.

وكان الوفد قد نوه في مستهل الاجتماع بتجاوب المحافظ ابو جودة مع كل المطالب الانمائية التي تحتاجها تربل وهي بلدة زراعية مشددين على ايلاء الاهتمام بهذا القطاع المنتج من خلال تدعيم الطرقات وتفعيل البنى التحتية.



وشكر الوفد محافظ البقاع على اهتمامه المتواصل في الامور الانمائية كافة واعدا اياه بمتابعتها في اجتماعات لاحقة.