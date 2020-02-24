الاصلاحات المالية وقوانين مكافحة الفساد بين كنعان وكوبيتس

A + A -

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مكتبه في المجلس النيابي المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتس لأكثر من ساعة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض للوضع، لاسيما قوانين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانات، انطلاقاً من اللجنة الفرعية التي يراسها النائب كنعان في هذا الخصوص.

كما تركّز البحث على اتفاقيات الأمم المتحدة وامكانات التعاون لتحقيق الهدف الهام للبنان واستعادة هذه الأموال.

وتطرّق البحث كذلك الى الوضع المالي والخطط التي تطرح بين الحكومة والمجلس النيابي، لايجاد الحلول الأفضل للبنان، إن على صعيد اعادة هيكلة الدين او المالية العامة والاقتصاد.