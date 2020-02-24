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كنعان التقى صندوق النقد الدولي: ندعم خطة متكاملة تستعيد الثقة بلبنان وماليته وقطاعه المصرفي

24
FEBRUARY
2020
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التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والنائب ياسين جابر في المجلس النيابي وفد صندوق النقد الدولي لأكثر من ساعة، قال من بعدها كنعان "استمعنا الى اعضاء الوفد والى ما توصلوا اليه حتى اليوم نتيجة لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين الذين التقوهم. وكانت مناسبة لعرض مشاريع الاصلاحات والتوصيات التي اصدرتها لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 في معرض دراستها للموازنات السابقة والحالية، ان على صعيد تخفيض النفقات وضبط العجز ومكافحة الهدر والفساد في الإدارة اللبنانية والمؤسسات العامة، او الاصلاحات البنيوية التي ضمنتها موازنة 2020، كما اعادة تكوين الحسابات المالية وتدقيقها".
 
اضاف " لقد اكدنا دعمنا لفريق العمل الحكومي لجهة صياغة خطة متكاملة تشمل بالاضافة الى اعادة هيكلة الدين العام، خطة اقتصادية مالية شاملة تؤدي الى استعادة الثقة بلبنان وماليته وقطاعه المصرفي".
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