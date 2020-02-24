الحقد الأعمى (بقلم ربيع مسعد)

ضمن الحملة الممنهجة لضرب صورة التيار الناصعة التي لن يستطيع أحد تلطيخها، وبعد محاولات حثيثة وعديدة لتلفيق تهم فساد على التيار ورئيس التيار النائب جبران باسيل، بعد سنوات طويلة من تلفيق التهم لم يستطيعوا توجيه تهمة صحيحة واحدة، مع العلم أننا ناشدناهم مرارا فتح أي ملف والذهاب الى القضاء، طبعاً لم يجدوا.

إنما من باب الحقد السياسي استمروا بتلفيق التهم، حتى وصل إفلاسهم الى مبنى التيار الذي يتم إنشائه في منطقة نهر الكلب قرب الأماكن الأثرية.

قبل عامين على انطلاق المشروع تألفت لجنة من التيار برئاسة الصديق المهندس فادي حنا للإستحصال على الرخص اللازمة لبدء الحفر فحصلت على جميع الرخص المطلوبة، بما فيها رخصة من وزارتي البيئة والثقافة.

وبطلب خاص من رئيس التيار، طلب عدم ظهور الموقع على الطريق العام وطلب إحاطته بالأشجار، خاصة من الناحية المطلّة على هذه الطريق للحفاظ على جمالية المكان.

إنّما إفلاسهم السياسي وحقدهم الأعمى، جعلهم ينشرون الإشاعات وتصديقها، فتوجّهوا الى المكان وكان المهندس المسؤول فادي حنا يتواجد في الموقع، فطلب منهم الدخول الى داخل المشروع لإبراز ما بحوزته من رخص قانونية، وأن التنفيذ يتم بموجب هذه الرخص دون أي مخالفة، بالطبع رفضوا لان هدف ليس الوصول الى الحقيقة انما التشهير بالتيار فقط.

بالنسبة لنا كمنتسبي التيار، هذا بيتنا.

من واجبنا حمايته بكل ما أوتينا من جهد، ونبنيه يأيدينا ونعتبره من أهم انجازات الرئيس جبران باسيل في عهد رئاسته للتيار، ومنذ أن أطلق المرشوع، أطلقه على قاعدة واحدة ،بيت التيار يبنيه أهل التيار بالتضامن والتكافل فيما بينهم "بالعونة" نعم عونة التيار ومساهمة الجميع كلٍّ على قدر ما يستطيع، وتم إنشاء حائط داخل المشروع لكتابة إسم كل من يساهم بغض النظر عن الرقم المقدم.

إعتمد التيار أعلى قدر من الشفافية المالية، بالطبع هنا ليس للتبرير لأحد خارج التيار انما إصرار الرئيس بمشاركة المنتسبين والمساهمين أين تذهب أموالهم، وإيماناً منه بالعمل الجماعي، وأن العمل الداخلي للتيار ليس إلا نموذج مصغر عن كيفية العمل الوطني والشفافية الكاملة.

حقدكم على التيار لن يصل الى أي مكان! إشاعاتكم لا تؤكد شيء إلا اننا الصواب، ورؤية رئيس تيارنا صحيحة. يوماً بعد يوم تتكشف أكاذيبكم ونحن مستمرون ببناء تيارنا القوي ووطننا القوي فاغرقوا انتم في حقدكم وستتلاشون.