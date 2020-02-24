كيف سيكون طقس لبنان في اليومين المقبلين؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض طفيف بالحرارة وهطول امطار خفيفة متفرقة، يستقر الطقس تدريجياً بدءاً من بعد الظهر حيث تنحسر الامطار مساء، ويتحول الطقس الى غائم جزئيا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يستقر تدريجياً ابتداء من مساء الثلاثاء.

الطقس المتوقع في لبنان:

الاثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بالحرارة وهطول امطار خفيفة متفرقة احيانا. ويتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم مع انخفاض طفيف بالحرارة وهطول امطار خفيفة متفرقة، يستقر الطقس تدريجيا بدءا من بعد الظهر حيث تنحسر الامطار مساء، ويتحول الطقس الى غائم جزئيا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الاربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بالحرارة، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة على الساحل من 10 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 11 درجة، في الداخل من 5 الى 14 درجة.

- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,12 ساعة غروب الشمس: 17,31