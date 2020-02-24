توقيف شخصين يروّجان المخدرات في منطقة كسروان

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توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام أشخاص بترويج المخدرات في منطقة جبل لبنان-كسروان.

ونتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، تمكن هذا المكتب بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من توقيف في المحلة المذكورة المدعوين:

- ع. غ. (مواليد 1998، سوري)

- م. ح. (مواليد 1993، سوري)

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على:

-28 مظروفا بداخله مادّة باز الكوكايين بلغت زنتها /160/غ.

-29 مظروفا من بودرة الكوكايين بلغت زنتها /70/غ.

-11 مظروفا من مادة حشيشة الكيف بلغت زنتها /170/غ.

-31 مظروفا من مادة الماريجوانا بلغت زنتها /84/غ.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.