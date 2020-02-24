فتحت ابواب جهنم (بقلم رزق الله الحايك)

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اعتقد العونيّون، في معارك عديدة خاضوها في السنوات القليلة الماضية، انهم امام ١٣ تشرين جديد، لكن سرعان ما كان يتبين مدى ضعف وتشتت اخصامهم، فكانت هجماتهم تنتهي من دون اضرار تذكر ومن دون مفاعيل عمليّة.

اما اليوم، وبعدما فشلت كل خططهم الخططفي اضعاف الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، اصبح الفاسدون بعد سقوط التسوية الرئاسية بين التيار الوطني الحر والرئيس سعد الحريري، موحّدوين ومصمموين لا على عزل الرئيس عون والتيار واضعافهما، انما على كسرهما ومحو وجودهما، وانهاء الحالة العونية من الحياة السياسية.

ايها العونيّون، ان المعركة اليوم مصيرية، لا لوجودكم فقط بل لوجود هذا الوطن. لأان مصيركم من مصير لبنان، لا بسبب الصدف او الاحداث، انما لأانكم الوحيدوين الذين لا مصلحة لكم الا مصلحة البلد. اما اخصامكم فمصيرهم مرتبط بمصالحهم الخارجية والمالية وغيرها من الحسابات التي غالبًا ما تتعارض مع مصلحة الوطن.

وفي السنوات الثلاث الماضية، تخطّى العهد والتيار الوطني الحر الخطوط الحمر بالنسبة إلى لمافيات الفساد، ودقّوا على اوتارٍ حساسةٍ جدًا بدون ضجيج حتى انهم تعرضوا للإتهام من قبل المناصرين قبل المزايدين بعلى أانهم متغاضوين عن الفساد.

لذلك، ومع انهيار التسوية الرئاسية نتيجة ظروف اقليمية لا علاقة لها البتة، على عكس اعتقاد الناسكثر، بالعوامل الداخلية، كشّرت الدببة الداشرة عن انيابها وتكتلت في صف واحد في وجه الرئيس عون واخذت القرار بإانهاء العهد وإالغاء تبعاته القاسية عليهم.

فيا أيها العونيّون، وأيها اللبنانيّون، انتم لا ترون في الإاعلام اليوم سوى رأس الجليد من المعركة القائمة على رئيسكم، فخصومكم لطالما ابتاعوا ضمائر كل من يعمل في الإاعلام، والقليلوين الذين كان ضميرهم عصيًّا على المتاجرة، تم الحرص على احتواء اي صدى لصرختهم لو مهما علت.

ايها الشرفاء، حبذا لو تعلمون فقط حجم معركة "النافعة" دون غيرها من المعارك. هذه الاإدارة التي تُعتبر منجم ذهبٍ للحريرية السياسية، تجرأ التيار الوطني الحر على محاولة تعقيمها من فسادهم الذي يُقدّر بعشرات ملايين الدولارات سنويًا والتي تذهب الى جيوب من هم أاعلى شأنًا بكثير من النائب الذي اعتدىالمعتدي على القاضية غادة عون. وهذه الإادارة تُعتبر منجمًا صغيرًا بالنسبة االى غيرها، لكنها حيوية للمستفيدين منها لأانها تؤأمّن تدفقًا ماليًا مستمرًا، على عكس بعض المناقصات التي ورغم اان بعضها يؤمّن مئات الملايين من الدولارات إالا أانها موسمية وظرفية.

ايها اللبنانيّون، قريبًا ستسمعون الصراخ العالي المطالب باستقالة الرئيس عون، لكن هذا الصراخ يسبقه اليوم في الكواليس، عملٌ دؤوبٌ لعزل العهد وتقليم أاظافره، بددءاً ءً بمن القضاء حيث بدأت المعركة الشرسة لعزل القضاة الشريفين، في محاولةٍ لتطهير القضاء ممن لديه الجرأة على لمواجهة كبار الفاسدين ودهممداهمة اوكارهم، وستُستتبع الحملة في الاسابيع القادمة بلمحاولة عزل الضباط الشرفاء من المواقع المؤثرة في الاجهزة الامنية.

ايها العونيّون، لقد فُتحت عليكم نار جهنم. كونوا يقيظين ولا تلتفتوا الى الاشاشائعات اليوميّة التي لا تهدف سوى الى حرف انظاركم عن هدفهم الحقيقي المتمثل بإاسقاط حلمكم بلبنانٍ سيدٍ مستقلٍ مزدهرٍ وخالٍ من الفساد. سيظلواسيستمرون في يرشقونكم رشقكم يوميًا بافتراءاتهم المعهودة، ليُدخلوا اليأس الى قلوبكم ويُضعفوا عزيمتكم وايمانكم بالرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل. فالاشاعةشائعة يستعملونها كالمدفع في الميدان بغية لتمهيد الارضية لللهجوم الكبير. إن فالتيار الوطني الحر يقف على ابواب مشارفالحرب الكبرى؛ فالخارج المنزعج من دعم اللمقاومة والداخل المخنوق من محاربة الفساد قررا نزع قفازاتهما والدخول في مواجهةٍ مباشرة، بعد فشل رهانهم على تأليب الشارع والرأي العام ضد العهد والتيار. والخطيرالذي، ما يتأكد يومًا بعد يوم هو ، من ان التيار الوطني الحر والرئيس عون يقفان وحيدَيان في المعركة من دون اي حليف يساعدهما في علىرد الهجمات ويساندهما في معركة الوجود هذه.

ولكن على الرغم من كل ما سبق، يبقى الامل حاضرًا، وتبقى الثقة بالنفس والاعتزاز من ابرز مميزات المناضل العوني الذي قاسى اصعب الظروف وخاض اقسى المعارك وخرج دائمًا ولو بعد حين، منتصرًا مرفوع الرأس. فقضية التيار والرئيس عون هي قضية شعبٍ يحلم بوطن متحرر من التبعية والفساد، والقضية المحقة لا يمكن لها إالا ان تنتصر.

إن المطلوب كثير والمحقَّق قليل، لأان التيار الوطني الحر يحفر الصخر بالإبرة، لكن من يدري؟ فكما حاولوا في الاشهر الماضية عزلنا والانقلاب علينا وفدفعوا هم الثمن وأاصبحوا حبواخارج اللعبة، فقد تكون من إحدىنتائج حربهم الكبرى المرتقبة فقي الايام الآتيةقادمة، القضاء على أانفسهم وانقلاب السحر على الساحر. عندها تتحول الإبرة في يد التيار الى إزميلٍ كبير وينطلق الأمل بزخمٍ جديد.