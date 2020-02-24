غدا تنطلق مرحلة جديدة في التنقيب عن الغاز مع وصول الباخرة Tungsten Explorer

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه ريمون غجر البيان التالي:

تصل غداً الثلاثاء الى نقطة الحفر في المياه البحرية اللبنانية سفينة الحفر Tungsten Explorer التي ستقوم بحفر البئر الاستكشافية الاولى في الرقعة رقم 4.

وخلال ايام من تمركزها على بعد 21 كلم تقريباً من الشاطئ سوف تبدأ السفينة بأنشطة الحفر التي ستستمر حوالي ستين يوماً.

مع العلم أن البواخر اللوجستية الثلاث الراسية في مرفأ بيروت سوف تؤمن الخدمات اللوجستية لسفينة الحفر من قاعدة الخدمات التي انشئت في المرفأ، في حين ستتولى مروحيتان عموديتان نقل العمال الى السفينة من مطار رفيق الحريري الدولي.