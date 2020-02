عناوين الصحف ليوم الأثنين 24 شباط 2020

A + A -

الأخبار: كورونا: لبنان بلا كمّامات

حزب الله وأمل: لا لوصاية صندوق النقد









البناء: الجيش السوريّ يتقدّم ويوقع خسائر تركيّة… وأردوغان لقمّة مع بوتين وميركل وماكرون فرنسا تدعو لفصل مساعدة لبنان ماليّاً عن المعركة الأميركيّة السعوديّة مع إيران كورونا لبنان سياسة وتجارة… وبعثة الصندوق تستهلك الوقت… وخطة الحكومة الخميس

اللواء: خلاف أميركي - فرنسي حول مساعدة لبنان في إجتماع «مجموعة العشرين»

«ملهاة الكورونا» تطغى على مهمة الصندوق.. وتعليق إضراب الأفران بعد إحراج «الثنائي الشيعي»

النهار: اللبنانيّون يُهرِّبون أموالهم "هيركات" وعقارات وسيارات

نداء الوطن: وفد صندوق النقد "محبط"... تخبّط في القرارات وتباينات في الأساسيات

تحرّروا من "عقدة النقص" وأوقفوا الرحلات الموبوءة!

الجمهورية: الرياض: لدعم على أساس إصلاحات

الديار: ما سبب انفجار الأزمة لولا أن الحكومات لم تجر الإصلاحات طوال سنتين وسكتت عن الفساد الكبير؟

مهما جاءت مساعدات خارجية فطالما الطبقة السياسية تسرق أموال الشعب فلا خروج من الازمة

هل تم حسم الامر والدولار لن يعود بعد اليوم تحت سعر الـ 2000 ليرة على الأقل ؟

the daily star: France is ready to help Lebanon financially: minister

l'orient le jour: Restructuration de la dette : les cabinets Lazard et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP auraient été sélectionnés