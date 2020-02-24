أسرار الصحف ليوم الأثنين 24 شباط 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر دبلوماسية في بيروت إن السفارة السعودية حاولت معرفة حدود الموقف الفرنسي الذي عبر عنه وزير المالية حول دعم لبنان وإن الرياض طلبت من السفارة جمع المعلومات الممكنة حول الموضوع وأبدت المصادر خشية السعودية من الظهور في موقف عدائي للبنان.



كواليس

اعتبر مصدر عراقي أن اكتمال تشكيل الحكومة وهيكلية الحشد الشعبي تعنيان بدء مرحلة جديدة سيكون عنوانها وضع قرار إخراج القوات الأميركية من العراق قيد التنفيذ ضمن خطة سياسيّة وميدانيّة يبدو واضحاً أن قيادة السيد مقتدى الصدر لها تمنحها حيوية خاصة.

اللواء: أسرار

همس

تردد أن التكتم الذي أحيطت به محادثات وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين اللبنانيين، سببه أن النتائج لم تكن على مستوى توقعات الجانب اللبناني!



غمز

تبين أن بعض المناقلات التي جرت في وزارة الإتصالات ودوائر أخرى، إتخذت طابعاً كيدياً ضد موظفين محسوبين على تيار سياسي إنتقل إلى صفوف المعارضة مؤخراً!



لغز

أطلق نائب بيروتي مخضرم موقعاً إلكترونياً يهتم بالسياسات المحلية والإقتصادية، وذلك في إطار الإستعدادات للإنتخابات النيابية المقبلة، بعد طلاقه النهائي مع الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها!

الجمهورية: أسرار



لتحديد التفليسة والخسارة!

طلب وفد إقتصادي من مرجع بارز في مجلس خاص تحديد التفليسة والخسارة لمعرفة الحسابات والطريقة التي يمكن النهوض بها.

لم يتلقّ التهنئة بعد من دولتين مؤثرتين...

لم يتلقّ مرجع رسمي التهنئة بعد من دولتين مؤثرتين في الحياة السياسية في لبنان فيما تمّ استقبال مرجع بارز على غير ما كان متوقعاً.

ما يقارب الـ 120 خبراً كاذباً أو تفسيراً خاطئاً!

أحصى مركز دراسات يتابع الأخبار الكاذبة ما يقارب الـ 120 خبراً كاذباً أو تفسيراً خاطئاً يومياً عبر أكثر من 78 موقعاً الكترونياً في لبنان.