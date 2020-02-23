هكذا يموت فيروس كورونا

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أعلن الاختصاصي في الأمراض الجرثومية روي نسناس أنّ فيروس كورونا ينتقل من المصاب إلى شخصين أو ثلاثة كحد أقصى، موضحًا أنّ الفيروس يعيش في الأماكن الرطبة والمائية أكثر من الأماكن الجافة.

ولفت في حديث للـLBCI إلى أنّ فيروس كورونا يموت على درجة حرارة تفوق الستين، معتبرًا أنّ هناك ما هو أخطر من فيروس كورونا لذلك من ناحية المستشفيات والنفايات الطبية لا داعي للخوف.

وردًا على سؤال، قال نسناس: "في حال سلّم شخص على مصاب بفيروس كورونا وحمل غرضًا معيّنًا كالهاتف، فلا خطر عليه إلاّ إذا وضع يده على وجهه قبل تنظيف يديه".

وأضاف: "يجب أن نكون جديين بالتعاطي مع فيروس كورونا".