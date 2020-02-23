اشكال أمام أحد الأفران في عكار و تهديدات للافران بالتكسير و الحرق: رح نعتبره مشارك بتجويعنا

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اشكال بين المواطنين أمام أحد الأفران بسبب انقطاع الخبز قيل انه في منطقة عكار

وتم ايضا رصد الى الاضراب عن شراء الخبز والتعرض لاصحاب الافران المشاركين في الاضراب : " من الآخر وبلا روتوش وبلا مساحيق تجميل كل فرن بالضاحية بشارك بالإضراب بدنا نكسرو وبدنا نحرقه ورح نعتبره مشارك بتجويعنا ومتل ما محطات الأمانة والأيتام كسروا الإضراب سابقاً، الوفاء وقلقاس والأمراء وغيرهم وكل فرن بالضاحية بدن يكسروا الإضراب وناطرين موقف أحزابنا الليلة قبل سريان قرار الإضراب، يا بتطلّعو فينا وبتعاملونا متل البشر يا تركو الناس تجيب حقها بإيدها"