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رئيس قسم العناية الفائقة وامراض الرئة في مستشفى رفيق الحريري يكشف تفاصيل حالة المصابة بفيروس الكورونا!

23
FEBRUARY
2020
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اكّد رئيس قسم العناية الفائقة وأمراض الرئة بمستشفى رفيق الحريري محمود حسّون انّ "وضع المريضة جيّد حتى الساعة ولا تعاني من حرارة بل من احتقان بالانف وسعال خفيف ونحن نعالج العوارض ولا علاج حتى الآن لفيروس كورونا"، مشيرا في حديث للـ"LBCI" الى انّ "الطاقم الطبي لا يُبدّل عند غير أقسام ولا يشرف على غير حالات ولا يعود الى منزله قبل خلع ثيابه بطريقة معينة والقيام بالتنظيف المناسب".

وشدّد على انّ "وزارة الصحة تهتم بمتابعة الاشخاص بالحجر الصحي في منزلهم"، وقال: "غير صحيح أنّ المريضة مرّت بالمستشفى بل دخلت بشكل مباشر الى قسم العناية الخاص بالكورونا عبر ممرّ خاصّ منفصل عن أقسام المستشفى".

وتابع: "المريضة متعاونة جدا معنا وحالتها النفسية جيدة". 

واضاف دكتور حسون: "المريض يُشفى من الكورونا تلقائيًا عبر جهاز المناعة الذي يتخلص منه كأي فيروس آخر ومن ليس لديه مشاكل صحية يُشفى بشكل سريع وكلّي".

واردف: "مسافة المترين تعتبر تقريباً آمنة بين المصاب بالكورونا وغير المصاب وسبل الوقاية هي الاكثر فعالية للحدّ من انتشار الفيروس".

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