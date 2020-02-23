بعد دخول كورونا لبنان.. موقف هام للمدارس الكاثوليكية

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أوضحت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية إنّ قرار إغلاق كلّ المدارس بسبب فيروس كورونا يعود للحكومة وتحديداً لوزير التربية، وإدارات المدارس مدعوة لمعالجة أي ظهور لعوارض هذا الفيروس بين أفراد الأسرة التربوية والتعليمية بالحكمة والحزم وفقأً للتعليمات التي وصلت من مندوبي المناطق ومندوباتها ومن ممثلي الهيئة العامة.

ولفتت الامانة، متوجهة لمدراء المدارس الكاثوليكية، إلى أنّه ومن دون أي هلع أو ذعر، فالوقاية ضرورية أكان بحملات توعية للتلامذة وأهلهم ولمعلميهم ومعلماتهم، أم بتأمين كل مستلزمات النظافة، أم بعملية تعقيم للمباني، أم بالمراقبة اليومية من قبل الممرضة وطبيب المدرسة وجميع المعنيين بالسلامة العامة.

وأشارت إلى أنه جانب كل ما تقدم لا بد من التشدّد في أخذ المواقف التي من شأنها تأمين خير الجميع وإبعاد مسببات القلق والخوف عند المتعلمين وأهلهم، بالإضافة إلى إبلاغ من يلزم إبلاغهم عند ظهور أي حالة مرضية تستدعي تدخل المعنيين بالشأن الصحي، وأرقام الخطوط الواجب التواصل بواسطتها مع الجهات الصحية ظاهرة في تعميم وزير التربية.