وزير الصحة: أجرينا فحوصات ل27 شخصا وثبت خلوهم من أي فيروس

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أكد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن لمندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في بعلبك، أنه حتى الساعة تم إجراء فحوصات ل27 شخصا من المشتبه بإصابتهم بفيروس الكورونا، وقد أثبتت الفحوصات خلوهم من أي فيروس".

وتواصل وزارة الصحة جهودها للكشف المبكر عن أي حالة مصابة بأعراض فيروس كورونا، بين صفوف المواطنين القادمين من الخارج.

وبناء على كشف اللجنة الفاحصة، نقلت سيارة مجهزة تابعة للصليب الأحمر اللبناني المواطن ع. ب من مدينة بعلبك الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، لإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من خلوه من عدوى الكورونا ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة، وهو من ضمن ركاب الطائرة التي اكتشف فيها أول حالة إصابة بالكورونا في لبنان.