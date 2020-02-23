تركيب أجهزة حديثة للوقاية من الأمراض في مطار بيروت

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شهد مطار رفيق الحريري في بيروت إجراء استثنائياً للوقاية من الأمراض، سبق بها معظم مطارات الشرق الأوسط والعالم العربي، عبر تركيب أجهزة حديثة برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب الذي كان تلقّى هذه الأجهزة من شركة sky care services.

وأوفد رئيس الحكومة مستشاره حسين قعفراني إلى مطار بيروت للإشراف على عملية تركيب هذه الأجهزة، وذلك بالتعاون مع المدير التنفيذي لشركة خدمات المطار المهندس محمد شاتيلا وفريق الصيانة في الشركة بإشراف المهندس محمد العموري.

وتم تركيب هذه الأجهزة الحديثة التي بلغ عددها 22 جهازاً على جميع الممرات المتحركة والسلالم الكهربائية في المطار، لتعقيمها تلقائياً وبشكل دائم.

وقد تركت هذه الخطوة ارتياحاً كبيراً لدى المسافرين عبر مطار بيروت.