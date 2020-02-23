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علاج “يوروبوند” سيجعل الدولار رسمياً 1750؟

23
FEBRUARY
2020
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يُنهي اليوم وفد صندوق النقد الدولي زيارته الى لبنان التي استمرت 3 أيام، التقى فيها كبار المسؤولين السياسيين والماليين، وعلمت “الأنباء” أن الوفد شدد على ان الإصلاحات هي نقطة البداية للعلاج؛ وفي طليعتها ملف الكهرباء. كما ذكرت المعلومات عينها ان الوفد طلب من المسؤولين اللبنانيين توحيد سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي وسوق الصرافين وأن الاتجاه يميل إلى الاتفاق على تسعيرة تتراوح بين 1750 و2000 ليرة على اعتبار ان ذلك من شأنه ان يريح الناس وتحديداً المودعين.
 
وبشأن قطاع الكهرباء، كشفت مصادر كتلة “التنمية والتحرير” لجريدة “الأنباء” أن التباين لا يزال قائماً بين من يمثّل وجهة نظر رافضة للتجديد للبواخر ويطالب بمعامل جديدة؛ وبين تكتل “لبنان القوي” ورئيسه جبران باسيل المتمسك بالخطة القديمة والرافض لتعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة للقطاع.
وأكدت المصادر عينها على تشدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري حيال هذا الموضوع وهو يصر على بناء المعامل وإنهاء عقود البواخر التي أثبتت فشلها في زيادة ساعات التغذية؛ بل على العكس زادت ساعات التقنين، فيما في مقابل ذلك يواصل التيار الوطني الحر التهرب من المسؤولية بالقول إن هناك من يسعى لتضخيم المشاكل دائما بهدف التصويب على العهد وتحميله المسؤولية.
البناء
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