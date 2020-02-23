عناوين الصحف ليوم الأحد 23 شباط 2020

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الشرق الأوسط: احتجاجات اللبنانيين ضد المصارف تحت شعار «ستدفعون الثمن»



الأنباء: لبنان: وقف الرحلات لمناطق معزولة في الصين وكوريا الجنوبية وإيران بسبب الفيروس

أوجاع «اليوروبوند» تتراجع أمام «كورونا».. و«الصندوق» يغادر دون حسم



النهار: الكورونا يقتحم الهم الاقتصادي... وترقّب لنتائج زيارة صندوق النقد الدولي

الديار: الحكومة أمام القرار الصعب إمّا دفع اليورو بوند وسقوط الوضع المعيشي وإمّا فقدان المصداقيّة

حاكم مصرف لبنان مع تسديد اليورو بوند وينتظر قرار الحكومة لأنه قرارها





الوطن السورية: خميس: 140 مليار ليرة لتنفيذ مشاريعها الخدمية والاقتصادية.. ومحفّزات للصناعيين ورجال الأعمال … بتكليف من الرئيس الأسد الحكومة تعقد جلستها الأسبوعية في حلب