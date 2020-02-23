living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فندق سان جورج انتصر على «سوليدير»

23
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جويل رياشي-

شهدت الأسابيع الأخيرة نقطة تحول في الصراع المفتوح بين إدارة فندق السان جورج في الخليج الذي يحمل اسم الفندق التاريخي في منطقة عين المريسة البيروتية، وبين الشركة المكلفة إعادة إعمار العاصمة اللبنانية شركة «سوليدير».

 

الموقف تبدل هذه المرة لمصلحة مالك الفندق فادي خوري، في صراع مستعر مع «سوليدير»، لم يملك فيه خوري إلا رفع الصوت عبر لافتة عملاقة على جدران الفندق كتب عليها بالإنجليزية «أوقفوا سوليدير».

 

أخيرا حصل خوري على إذن قانوني بترميم الفندق واعتباره خارج منظومة «سوليدير». ولم يخرج الأمر عن حسابات سياسية، نسب فيه «إنجاز» خوري، الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في خطوة فسرها البعض برفع ما اعتبره خوري «ظلما» يعود الى حقبة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

 

رفض فادي خوري وصاية «سوليدير»، وقبله المرحوم فوزي غندور صاحب «غاليري غندور» على بعد مئات الأمتار من خليج سان جورج.

 

مع العلم ان غندور كان من رعيل رياضة الفروسية في لبنان، وتولى رئاسة الاتحاد اللبناني للفروسية حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، وتمكن من ترميم المبنى الذي يملكه وإخراجه من منظومة «سوليدير». في حين أخفق فادي خوري مرات عدة، لكنه لم يتعب.

 

نجا خوري من الموت في 14 فبراير 2005، وأصيب بجروح استدعت نقله الى المستشفى، في الانفجار الذي أودى بالرئيس رفيق الحريري وأدى الى حفرة ضخمة مقابل الفندق، كما قضى عدد من العاملين في الفندق بينهم شاب من منطقة تحوم (البترونية). الآن، يرتفع تمثال برونزي للحريري وسط حديقة خضراء قبالة الفندق، الى مجسم في مكان الانفجار.

 

رغم الظروف الاقتصادية وعدم تحديد فترة زمنية، إلا أن الفندق التاريخي سيرمم، وستدب الحياة من جديد في الغرف التي يعود تشييدها الى الثلاثينيات من القرن الماضي. لكن الصراع لم ينته، اذ يتهم خوري «سوليدير» بقضم أكثر من 200 ألف متر من البحر، والاستيلاء على الخليج الخاص بالفندق، وإقامة مرسى ضخم لليخوت وتبديل اسم الخليج الى «الزيتونة»، وهي منطقة كانت مشهورة بالملاهي والبارات، في الحقبة التي سبقت الحرب الأهلية.

 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان يرفض في شكل قاطع ان يفاتحه أحد بموضوع يخص شخصين: أولهما النائب السابق نجاح واكيم، والثاني فادي خوري!

 

يستطيع خوري الآن العمل على ترميم الفندق التاريخي في الزمن الأصعب ماليا ونقديا في تاريخ لبنان الحديث. ولن يتردد حتما في إعادة الحياة الى الفندق، بعدما اقتصرت الأنشطة في العقود الثلاثة الأخيرة على فتح المسبح الشهير الخاص بالفندق، وهو أحد مسبحين عريقين رئيسيين على شاطئ العاصمة الى جانب مسبح «الريفييرا» على شاطئ المنارة.

 

والد خوري اشترى الفندق في خمسينيات القرن الماضي، وتولت والدته إدارته فترة لا بأس بها، وأوصت ابنها بإعادة الحياة الى الفندق، بحسب خوري الذي يرى في وصية والدته هدفا لا بد من تحقيقه. لم يستسلم ولم تنل الحرب وأمواج البحر من الفندق. ويبقى الحجر مرات كثيرة أقوى من البشر ومن آلة الدمار.

عودة منتظرة لسان جورج، ولحقبة دسمة من تاريخ بيروت وشاطئ عين المريسة العريق.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout